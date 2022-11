Süßes Foto: Novalanalove macht ihrer Tochter Liebeserklärung

Farina Yari alias Novalanalove (31) ist hin und weg von ihrem Nachwuchs! Im August ist die Influencerin zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Mann DJ Yeezy durfte sie eine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Inzwischen hat sich die Familie an ihren Alltag zu dritt gewöhnt. Vor wenigen Tagen ging es für sie sogar in den ersten gemeinsamen Urlaub. Zurück in Deutschland machte Farina der kleinen Nola Kiana nun eine süße Liebeserklärung!

Auf Instagram veröffentlichte die Kölnerin ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie ihrer Tochter liebevoll einen Kuss auf die Wange gibt. "Wenn wir uns haben, haben wir alles", schrieb sie dazu und betonte, dass Nola ihr ein und alles sei. Diese Worte brachten Farinas Community zum Schmelzen. "Liebe", schrieb zum Beispiel die Bloggerin Carmen Kroll, auch bekannt als Carmushka. Zudem häuften sich in der Kommentarspalte Herz- und Herzaugen-Emojis.

Farina könnte sich auch durchaus vorstellen, ihre Familie noch zu vergrößern – allerdings erst zu gegebener Zeit. "Ich weiß noch nicht so genau, wie ich die Aufmerksamkeit, die ich Nola schenke, teilen soll. Gerade unvorstellbar, aber wer weiß, was in ein paar Jahren ist", hatte sie vor ein paar Wochen in einem Q&A verraten. Es gebe ihrer Meinung nach jedoch nichts Schöneres, als mit Geschwistern aufzuwachsen.

Instagram / novalanalove DJ Jeezy, Novalanlove und ihre Tochter Nola Kiana im November 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihre Tochter im November 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove mit Töchterchen Nola im Dubai-Urlaub

