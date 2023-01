Löwenmama: Priyanka Chopra will Tochter vor Klatsch schützen

Priyanka Chopra (40) will verhindern, dass über ihre Tochter gesprochen wird. Anfang 2022 wurden die Schauspielerin und ihr Mann Nick Jonas (30) zum ersten Mal Eltern. Mit der Geburt ihrer Tochter Malti änderte sich das Leben der beiden schlagartig. Doch die Kleine zeigen sie nur selten der Öffentlichkeit und das auch niemals ganz. Und dafür gibt es einen guten Grund: Priyanka möchte nicht, dass ihr Kind der Inhalt von öffentlichem Klatsch ist.

Im Gespräch mit der britischen Vogue verrät Priyanka, was sich in ihrem Leben seit Maltis Geburt verändert hat. Am meisten störe sie mittlerweile, dass öffentlich über ihr Kind gesprochen wird. "Es ist so schmerzhaft, wenn sie über meine Tochter sprechen. Ich sage dann: 'Halt sie da raus!'", meint sie. Da das Mädchen drei Monate zu früh geboren wurde, mussten die Eltern eine Zeit sogar um ihr Leben bangen. Diese Erfahrung habe bei der gebürtigen Inderin dafür gesorgt, dass sie ihr Baby unbedingt vor der öffentlichen Meinung beschützen will.

Malti wurde von einer Leihmutter auf die Welt gebracht, weil Priyanka selbst medizinische Probleme gehabt habe. Die Zeit im Krankenhaus nach der Geburt scheint für sie sehr furchteinflößend gewesen zu sein: "Wir verbrachten jeden Tag mit ihr auf der Intensivstation, auf meiner Brust oder auf der Brust meines Mannes. Ich wusste nicht, ob sie es schaffen würde oder nicht", erinnert sie sich.

