Verführerisch! Cathy Hummels badet nackt in Rosenblüten

Cathy Hummels (34) heizt ihren Fans erneut ein! Seitdem die Scheidung von Mats Hummels (34) durch ist, teilt die Kampf der Realitystars-Moderatorin immer wieder sexy Aufnahmen von sich im Netz. So ließ sie vor wenigen Tagen in einem Clip beispielsweise die Hüllen fallen und posierte lediglich mit einem Blumenstrauß. Nun legte Cathy noch einen drauf: Sie badete nackt in Rosenblüten – und ließ ihre Community daran teilhaben!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 34-Jährige jetzt ein superheißes Video von sich, in dem sie sich verführerisch in einer Badewanne rekelt. Ihr nackter Körper wird dabei lediglich von roten Rosenblüten bedeckt. "Ich bereue nichts", schrieb Cathy dazu und unterlegte den Clip passend dazu mit dem französischen Klassiker "Je ne regrette rien" von Édith Piaf.

Die Follower wissen allerdings nicht so wirklich, was sie von dem sexy Content der Influencerin halten sollen. "Muss das wirklich sein? Was will sie denn beweisen?" und "Cathy, bleib doch bitte angezogen. Du willst doch ernst genommen werden, oder?", schrieben nur zwei von vielen Nutzern in der Kommentarspalte darunter. Andere können die Kritik hingegen gar nicht verstehen: "Ich denke, jeder sollte seine Freizeit so gestalten, wie er möchte. Und wenn sich die liebe Cathy gerne in Wannen rekelt, ist das vollkommen okay."

ActionPress Cathy Hummels, "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Dwi Anoraganingrum / Future Imag / ActionPress Cathy Hummels, Influencerin

