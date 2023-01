Fast komplett nackt: Cathy Hummels posiert mit Blumenstrauß!

Cathy Hummels (34) lässt mal wieder die Hüllen fallen! Im vergangenen Jahr bestätigten die Moderatorin und der Fußballer Mats Hummels (34), dass ihre Ehe gescheitert ist. Seitdem teilt die Influencerin immer wieder Updates zu ihrem Gefühlszustand auf Social Media – und ab und an auch mal heiße Aufnahmen, auf denen sie eher knapp bekleidet ist. So auch jetzt: Cathy teilte nun ein Video, auf dem sie auf Kleidung verzichtet!

Auf Instagram teilte Cathy einen Clip, den sie mit dem Song "Flowers" von Miley Cyrus (30) hinterlegte. In dem Video filmte die Beauty an sich herunter, dabei war sie nackt – lediglich ihr Arm verdeckte ihre Oberweite, passend zum Lied hielt sie sich einen Strauß Blumen vor den Intimbereich. Im weiteren Verlauf des Videos tanzte sie ausgelassen mit dem Bouquet zur Musik. "Was ein Blumenstrauß so alles kann", schrieb sie dazu.

Follower reagierten jedoch eher irritiert auf den Post. "Die Frage ist doch: warum?" oder "Die weiß aus Verzweiflung nicht mehr, was die posten soll, um im Gespräch zu bleiben", lästerten einige Nutzer in der Kommentarspalte des Beitrags. Andere wiederum nahmen Cathy in Schutz.

Anzeige

Hauter, Katrin / ActionPress Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2023

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dubai-Urlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de