Viel zu freizügig im Netz? Cathy Hummels rechtfertigt sich!

Cathy Hummels (34) setzt im Moment alles auf Nacktheit. Im Netz zeigt sie sich aktuell ungewohnt freizügig: So rekelte sich die Influencerin zum Beispiel splitterfasernackt in der Wanne und bedeckte ihre intimsten Stellen lediglich mit Rosenblättern. Ihre Fans sind sehr verwundert über diesen plötzlichen Drang, sich hüllenlos zu präsentieren – und bitten die Ex von Mats Hummels (34), sich doch wieder anzuziehen. Jetzt bezog Cathy Stellung zu ihren Nacktaufnahmen!

"Viele Fragen mich: Warum? Meine Antwort: Warum nicht? Darf eine Frau, eine Mutter, eine Businessfrau, eine Person der Öffentlichkeit, eine Moderatorin, keine sinnlichen Videos posten?", äußerte die 34-Jährige sich selbstbewusst auf Instagram. Die Kritik an ihrem plötzlichen Klamottenschwund kann Cathy gar nicht nachvollziehen: "Entspannt euch. Man sieht nichts, was man nicht sehen sollte. Ich bin glücklich, frei und dankbar, dass mein Körper gesundet", stellte sie klar.

Die Kritik ihrer Follower nimmt sich Cathy also gar nicht zu Herzen – und hat auch vor, in Zukunft mit dem ein oder anderen heißen Bild zu überraschen. "Ich liebe es, eine Frau zu sein und werde bis an mein Lebensende mit meinen Reizen spielen", machte die Mutter eines Sohnes selbstsicher deutlich.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2023

