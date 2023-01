Im sportlichen Look: Rumer Willis zeigt ihren Babybauch

Rumer Willis (34) setzt ihre Schwangerschaftsrundungen gekonnt in Szene. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte die Tochter von Bruce Willis (67) und Demi Moore (60) für eine große Überraschung gesorgt. Die Schauspielerin hatte verkündet, dass sie und ihr Partner Derek Richard Thomas ihr erstes Kind erwarten. Inzwischen ist ihr Babybauch schon ziemlich gewachsen: Rumer präsentierte ihre Kugel nun in einem sportlichen Outfit.

Auf Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die 34-Jährige am Montag in Los Angeles unterwegs ist. Für ihren Spaziergang wählte die werdende Mama einen lässig sportlichen Look. Zu ihrer schwarzer Leggings kombinierte Rumer ein schwarz-weißes bauchfreies Top. So setzte der TV-Star seinen Babybauch perfekt in Szene.

Erst vor wenigen Tagen hatte die US-Amerikanerin ihre Fans mit einem neuen Schnappschuss von ihrer Körpermitte begeistert. Zudem hatte sie ihren Followern erzählt, wie sie seither mehr auf ihre Gesundheit und ihren Körper achtet. Seit der Schwangerschaft setzt Rumer vor allem auf Vitamine in Form von Nahrungsergänzungsmitteln.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Partner Derek Richard Thomas

Instagram / rumerwillis Rumer Willis zeigt ihren Babybauch, Dezember 2022

Instagram / rumerwillis Rumer Willis im Januar 2023

