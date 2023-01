Nach Vorwürfen: Nick Cannon teilt Clip mit seinen Zwillingen

Kümmert sich Nick Cannon (42) mittlerweile besser um seinen Nachwuchs? Von 2008 bis 2016 war der Komiker mit Mariah Carey (53) verheiratet. Zusammen haben die Ex-Eheleute das Zwillingspaar Monroe (11) und Moroccan (11). Vor wenigen Monaten machte die Sängerin ihrem Ex dann Vorwürfe, dass er seine Kinder nicht oft genug besuchen würde. Aus diesem Grund wollte die New Yorkerin sogar das primäre Sorgerecht beantragen. Nun zeigte sich Nick jedoch gut gelaunt mit seinen Zwillingen.

Auf seinem TikTok-Account teilte der 42-Jährige nun einige Videos, in denen er gemeinsam mit Monroe und Moroccan herumalbert. So tanzt das Trio in einem der Clips beispielsweise zu einem Remix von Chris Browns (33) Song "Run it" wild herum. "Papa kommt nie mit den Tiktoks mit" und "Die Entstehung des Clips war sehr chaotisch", war unter dem Post zu lesen. Ein anderes Video zeigt die Elfjährige, wie sie vor der Kamera posiert und "Ich bin kleinlich" singt. "Du verhältst dich genau wie dein Vater", war weiter in dem Video zu lesen.

Bei den Fans kamen die TikToks sehr gut an. So bekam Nick zahlreiche Nachrichten, wie groß sein Nachwuchs mittlerweile doch sei. "Die Kinder sehen sehr glücklich mit ihm aus" oder "Die beiden sind so groß geworden", lauteten nur einige Kommentare. Viele User spielten jedoch auch auf Mariahs Vorwürfe an. Ein Follower schrieb beispielsweise, dass die 53-Jährige ihn wahrscheinlich zu dem Besuch gezwungen habe.

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kinder Moroccan und Monroe im März 2017

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Zwillingen Monroe und Moroccan

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit fünf seiner Kinder

