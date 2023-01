Twins mit Nick Cannon: Mariah Carey will primäres Sorgerecht

Mariah Carey (53) will offiziell die Hauptbezugsperson für ihre Kinder sein! Mit Nick Cannon (42) hieß die Sängerin im April 2011 die Zwillinge Monroe (11) und Moroccan (11) auf der Welt willkommen. Drei Jahre später folgte die Scheidung des Paares. Inzwischen hat der Comedian in Sachen Nachwuchs ordentlich nachgelegt. Erst Ende Dezember kam sein zwölftes Kind zur Welt. Für ihre gemeinsamen Twins mit dem Moderator hat Mariah nun eine Entscheidung getroffen: Sie will das primäre Sorgerecht für die Kinder!

Wie eine Quelle gegenüber Radar Online berichtete, hat das Ex-Paar derzeit einvernehmlich das gemeinsame Sorgerecht für die Zwillinge. Das will die 52-Jährige jedoch ändern. "Die Realität ist, dass Monroe und Moroccan normalerweise sowieso bei Mariah sind. Nick sieht sie nicht oft", plauderte der Insider aus. Um den Comedy-Star darauf aufmerksam zu machen, in ihrem Leben nicht kommen und gehen zu können, wie es ihm passt, wolle die Musikerin nun das primäre Sorgerecht für die beiden: "Sie will eine rechtliche Stellung als Hauptbezugsperson der Zwillinge."

An die Ehe mit Mariah hat Nick nur positive Erinnerungen. Bei seiner derzeitigen Familienlage blickt die "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin inzwischen allerdings nicht mehr durch. "Mariah kommt bei Nicks Babys und Babymamas nicht mehr hinterher. Es sind zu viele, um da den Überblick zu behalten!", hatte eine Quelle im Oktober gegenüber Us Weekly erzählt.

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Kids Monroe und Moroccan, 2018

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Getty Images Nick Cannon im Juni 2022 in Los Angeles

