"Verrückt": Möchte Cheryl Cole nun doch kein Kind mehr?

Hat sie sich umentschieden? Cheryl Cole (39) brachte im Jahr 2017 ihren Sohn Bear zur Welt – ihr gemeinsames Kind mit Ex-One Direction-Hottie Liam Payne (29). Die Sängerin beharrte stets darauf, dass sie nach der Trennung von Liam noch ein zweites Kind per Samenspende wolle. Schließlich war es ihr ein Anliegen, dass ihr Sohnemann ein Geschwisterchen hat. Es scheint nun jedoch so, dass sie sich mit ihrem Plan nicht mehr so sicher ist. Möchte Cheryl nun doch kein weiteres Kind mehr?

Im Talk mit MailOnline offenbart die 39-Jährige: "Ich war so beharrt darauf, noch ein weiteres Kind zu bekommen, weil Bear auch noch im perfekten Alter für ein Geschwisterchen war. Ich denke, wenn nur wenige Jahre Altersunterschied zwischen zwei Kindern liegt, kann man wunderbar mit beiden zusammen die gleichen Dinge machen – und beide sind noch interessiert daran." Doch Cheryl meint auch: "Jetzt nach der Pandemie, und dann wäre da doch mittlerweile ein kleiner Altersunterschied zwischen Bear und seinem Geschwisterchen, und ich bin auch etwas älter... Ich bin mir ehrlichgesagt nicht mehr sicher."

Die Pläne der "Fight For This Love"-Interpretin haben sich wohl geändert. "Während die Pandemie sich so durchzog, schaute ich mich in der Welt um und dachte mir: 'Die Welt ist etwas verrückt geworden'. Ist es eine vernünftige Idee, ein neues Leben in all diesen Wahnsinn zu bringen?", fragt sich Cheryl. Bezogen auf etwaige Möglichkeiten auf ein weiteres Kind – falls sie dann doch noch eines wolle – meint sie: "Man muss sehen, was sich noch ergeben würde. Ich bin mir sicher, es wäre etwas, was mich sehr viel Geld kostet – egal was es ist!"

Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den Brit Awards 2018

Getty Images Sängerin Cheryl

Getty Images Cheryl Cole, Sängerin

