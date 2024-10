Bewegend: Liam Paynes Vater liest Fan-Briefe vor dem Hotel

Der plötzliche Tod von Liam (✝31) Payne, dem ehemaligen Mitglied der bekannten Boygroup One Direction, erschütterte die Musikwelt. Am Mittwoch stürzte der 31-jährige Sänger von einem Balkon in einem Hotel in Buenos Aires in den Tod. Sein Vater, Geoff Payne, reiste sofort nach der tragischen Nachricht an den Unglücksort, um persönliches Hab und Gut seines Sohnes abzuholen. Wie The Sun und weitere Medien berichteten, besuchte Geoff Payne das besagte Casa Sur Hotel, wo zahlreiche Briefe von Fans zum Gedenken an seinen Sohn hinterlassen wurden.

Geoff erschien in einem dunklen Anzug, die Hände vor der Brust verschränkt. Polizei und Sicherheitspersonal schirmten ihn vor den zahlreichen Fans und Reportern ab. Trotzdem bedankte sich Geoff für die Anteilnahme und Unterstützung und las einige der Briefe, die Fans zu Ehren Liams hinterlassen hatten. Die Umstände des Sturzes sind nach wie vor ungeklärt, die Ermittler schließen jedoch einen Unfall oder Fremdeinwirkung aus. Argentinische Polizeiberichte deuten darauf hin, dass Liam unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden habe, da im Hotelzimmer des Musikers Hinweise darauf gefunden wurden. Zeugen berichten auch vom seltsamen Verhalten des Sängers vor dem Vorfall.

Liam Payne hinterlässt nicht nur eine große Fangemeinde, sondern auch Freunde und Familienmitglieder, die zutiefst bestürzt über seinen Verlust sind. Seine ehemaligen Bandkollegen Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) sowie der Bandgründer Simon Cowell (65) äußerten ihre Trauer in einem gemeinsamen Statement, in dem sie Liam als ihren "geliebten Bruder" bezeichneten. Auch Cheryl Cole (41), die Mutter seines Sohnes Bear, sprach über den Verlust und ihre Sorge, dass ihr Sohn eines Tages mit den erschütternden Berichten konfrontiert werden wird. In ihrer Trauerzeit bitten die Familie und Freunde von Liam um Verständnis und Privatsphäre.

Getty Images Liam Payne in London am 3. September 2019 bei Heat Radio (Photo by Jeff Spicer/Getty Images for ABA)

Getty Images One Direction, November 2010

