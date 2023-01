Bestseller: Prinz Harrys Memoiren brechen weiter Rekorde!

Prinz Harry (38) ist in aller Munde! Vor wenigen Wochen veröffentlichte der Royal seine Memoiren. In "Reserve" macht er deutlich, dass er sich in der britischen Königsfamilie beinahe in allen Lebenssituationen nur als Ersatz für seinen Bruder Prinz William (40) gesehen hat. Viele Royal-Fans zeigten sich über seine Anschuldigungen schockiert – ein großer Erfolg ist das Buch aber trotzdem. Harrys Buch ist rekordverdächtig!

Laut dem Penguin Verlag verkaufte sich "Reserve" innerhalb einer Woche mehr als 3,2 Millionen Mal – damit stellt die Autobiografie des 38-Jährigen einen neuen Rekord auf. Zudem ist "Reserve" laut "Guinness World Records" das am schnellsten verkaufte Sachbuch aller Zeiten – und somit ein voller Erfolg. In der Schweiz und Österreich führt das Schriftstück zudem die Bestsellerliste an.

Möglicherweise ist der Sohn von König Charles (74) bald wieder in aller Munde. Denn angeblich will Netflix unbedingt eine Homestory mit Harry und seiner Frau, Herzogin Meghan (41). Besonders, weil ihre eigene Doku "Harry & Meghan" ein Streaming-Volltreffer wurde.

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2017

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

Getty Images Prinz Harry im Kriegsmuseum in Auckland im Oktober 2018

