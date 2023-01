Erinnerungsstück: Emily Blunt hängt an "schrecklicher" Jacke

An der Jacke kleben wohl zu viele gute Erinnerungen! Die "A Quiet Place"-Stars Emily Blunt (39) und John Krasinski (43) sind nun schon seit 14 Jahren ein Paar. 2010 haben sie sich das Jawort gegeben und sind seither glücklich verheiratet. An ihr erstes Date erinnere sich die Schauspielerin noch ganz genau – insbesondere an ihr Outfit. Aus diesem Grund kann sich Emily von einem Kleidungsstück partout nicht trennen!

In der "The Late Show With Stephen Colbert" stellt sich die "Jungle Cruise"-Darstellerin so einigen Fragen des Moderators Stephen Colbert (58). Unter anderem, welche Sache sie dringend aussortieren sollte. "Eine wirklich schreckliche alte blaue Jacke", antwortet Emily. Doch da sie diese zu ihrem ersten Date mit ihrem John getragen habe, könne sie sich einfach nicht davon trennen. "Du solltest sie nicht aussortieren", rät ihr Stephen und fragt, ob sie das Kleidungsstück damals schon schrecklich gefunden habe. Die 39-Jährige verneint: "Ich glaube, ich war blind." Der Moderator scherzt: "Und offenbar war er es auch." Doch laut der Britin sei der Filmproduzent das nicht gewesen. Denn ihr Liebster habe ihr damals gesagt: "Wenn du die Jacke nicht trägst, bekommst du ein zweites Date."

Wie Emily in einem vorigen Interview verriet, sei ihr auch an ihrem Hochzeitstag ein schlimmer Mode-Fauxpas passiert. "Ich hatte schreckliches Bräunungsspray drauf", gestand sie in der "The Late Late Show". Das Spray habe sie sich selbst aufgetragen. Der "unnatürliche Orangeton" sei zudem auf ihren Hochzeitsfotos klar und deutlich zu erkennen gewesen. "Es war fleckig und hat gestunken. Und es war ein wirklich warmer Tag. Wenn du also mit aufgetragenem Bräunungsspray Weiß trägst, sickert das Orange durch", führte der "Der Teufel trägt Prada"-Star weiter aus.

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei der Premiere von "A Quiet Place Part 2"

Getty Images Emily Blunt bei der Met Gala 2021

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski, 2021

