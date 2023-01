Geburt per Leihmutter: Paris Hilton verrät Babygeschlecht

Paris Hilton (41) lüftet das große Rätsel um das Geschlecht ihres Kindes! Vor wenigen Stunden gab die Hotelerbin bekannt, dass sie und ihr Mann Carter Reum eine Familie gegründet haben. Ob es sich bei ihrem Nachwuchs um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, verriet das Paar nicht. Ein blaues Herz-Emoji ließ jedoch auf Letzteres schließen. Nun bestätigte Paris das Babygeschlecht persönlich!

Wie People bestätigt, kam das Kind per Leihmutter zur Welt. Paris selbst erklärte: "Es war schon immer mein Traum, Mutter zu sein und ich bin so glücklich, dass Carter und ich uns gefunden haben", schwärmte die Sängerin im Interview mit dem Magazin. Sie seien sehr aufgeregt über den Beginn ihrer eigenen Familie. "Unsere Herzen platzen vor Liebe für unseren kleinen Jungen", betonte die 41-Jährige. Das Paar hat also einen Sohn!

Im Dezember hatte Paris bereits öffentlich gemacht, dass sie ihre Eizellen hat einfrieren lassen, um ihrem Traum, Mutter zu werden, eines Tages näher zu kommen. "Wir wussten, dass wir eine Familie gründen wollten und ich dachte mir 'Das ist das perfekte Timing. Normalerweise sitze ich 250 Tage im Jahr im Flugzeug, lass uns doch einfach alle Eier einlager", verriet sie People.

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum

Getty Images Paris Hilton im Dezember 2022

Getty Images Paris Hilton im Juni 2022

