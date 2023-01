Große Überraschung: Peyman Amin wird erstmals Papa werden

Süße Neuigkeiten von Peyman Amin (51)! Der ehemalige Germany's next Topmodel-Juror ist seit etwa drei Jahren mit seiner Partnerin Sandra Apfelbeck zusammen. Nun schlagen die beiden ein ganz neues Kapitel auf: Sie werden zum ersten Mal Eltern! "Wir sind sehr aufgeregt, es ist für uns beide das erste Mal", freut sich der 51-Jährige im Gespräch mit Bild. Bis es so weit ist, haben die beiden aber noch ein paar Monate Zeit. Ihr Baby soll im Sommer 2023 zur Welt kommen. So lange wollen sie sich "so gut wie möglich" auf den Nachwuchs vorbereiten.

