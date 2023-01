Baby-Überraschung: Peyman Amin wird zum ersten Mal Vater!

Tolle Neuigkeiten von Peyman Amin (51)! Der einstige Germany's next Topmodel-Juror geht schon seit rund drei Jahren Hand in Hand mit seiner Freundin Sandra Apfelbeck durchs Leben. Eigentlich ist über das Privatleben des Modelscouts relativ wenig bekannt. Doch jetzt machte das Paar eine freudige Neuigkeit publik – die beiden sind nämlich schon bald zu dritt: Peyman und Sandra erwarten ihr erstes Kind!

Gegenüber Bild bestätigte Peyman die Schwangerschaft jetzt am Rande der Gala-Veranstaltung namens Ball des Sports in Frankfurt. "Wir sind sehr aufgeregt, es ist für uns beide das erste Mal", schwärmte der 51-Jährige und betonte: "Wir wollen alles so gut wie möglich vorbereiten, dass es perfekt passt." Das gemeinsame Baby werde im Sommer 2023 das Licht der Welt erblicken. Das Geschlecht wissen die beiden jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Hat Peyman Bedenken, weil er erst im Alter von 51 Jahren zum ersten Mal Vater wird? "Da mache ich mir keine Gedanken. Das ist doch ganz normal. Es wird die größte Aufgabe meines Lebens", stellte der Papa in spe klar. Und auch Sandra ist sich sicher: "Ich weiß, Peyman wird ein ganz toller Vater."

Wallocha, Stephan Peyman Amin, Modelagent

Getty Images Peyman Amin und Sandra Apfelbeck beim Ball des Sport in Frankfurt im Januar 2023

Getty Images Peyman Amin und Sandra Apfelbeck bei einem Event in München im April 2022

