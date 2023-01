Nach Dschungelcamp: Luigi Birofio würde gerne Vater werden

Luigi Birofio (23) wünscht sich Nachwuchs. Der Reality-TV-Darsteller gehört zum Cast der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. Im Duo mit Cosimo Citiolo (41) gewann der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat die Herzen vieler Fans. Während Gigi im Dschungel ist, wartet seine aktuelle Flamme Dana Feist draußen auf ihn. Jetzt verriet der Hottie, dass er für den nächsten großen Schritt bereit sei. Er möchte Vater werden!

"Weißt du, was ich auch überlegt habe? Ich denke, ich will Kids machen, wenn ich hier raus bin", offenbarte Gigi im Gespräch mit Papis Loveday (46) im Dschungelcamp. Der 23-Jährige habe selbst ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Er selbst möchte seinen eigenen Kindern irgendwann ein besserer Papa sein.

"Ich hoffe, ich werde es anders machen, als mein Dad. Ich glaube, ich werde ein toller Papa", meinte Gigi. Papis bat Gigi jedoch darum, dahingehend nichts zu überstürzen. "Ich würde mir das erstmal überlegen und richtig vorbereiten", riet das Model seinem Mitcamper.

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio bei der Dschungelprüfung

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

Getty Images Luigi Birofio, November 2022

