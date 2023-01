Nach Mega-Deal: Justin Bieber führt seine Hailey zu Date aus

Justin Bieber (28) hat allen Grund zum Feiern. Seit mittlerweile 14 Jahren ist der Sänger nun schon im Musikbusiness tätig. Über die Jahre durfte er sich auch über jede Menge Nummer-eins-Hits freuen. Am Mittwoch wurde dann berichtet, dass der gebürtige Kanadier die Rechte an seiner ganzen Musik für eine stolze Summe verkauft habe. Umgerechnet rund 183,6 Millionen Euro soll er dafür bekommen haben. Kurz nach dem Verkauf seiner Musikrechte wurden Justin und Hailey (26) nun bei einer romantischen Date-Night gesehen.

Am vergangenen Dienstagabend wurde das Ehepaar Hand in Hand in New York City gesehen. Augenscheinlich waren Justin und seine Liebste gerade auf dem Weg zu einem gemeinsamen Abendessen, als sie von Paparazzi abgelichtet wurden. Auf den Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen, kombiniert der 28-Jährige zu einer gepunkteten Hose eine pinke Jacke, während Hailey in einem komplett schwarzen Outfit alle Blicke auf sich zieht. Die beiden machten den Anschein, als würden sie den Megadeal des "Yummy"-Interpreten gebührend feiern wollen. Bereits einige Stunden zuvor waren der Musiker und das Model zusammen in Manhattan gesehen worden.

Am Dienstag hatte die große Neuigkeit die Runde gemacht, dass das Musikunternehmen Hipgnosis Songs Capital die Musikrechte sämtlicher Songs des Popstars erworben hat. "Als Justin sich dafür entschied, seinen Musikkatalog verkaufen zu wollen, haben wir schnell den besten Partner gefunden, um sein Vermächtnis fortzuführen", hatte sein Manager Scooter Braun (41) daraufhin verraten.

