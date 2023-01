Offiziell: Das ist der neue "Kampf der Realitystars"-Cast!

Auf diese Promis dürfen sich die Fans freuen! Die neue Staffel von Kampf der Realitystars steht in den Startlöchern. Auch in diesem Jahr treten wieder einige Stars unter der Moderation von Cathy Hummels (34) gegeneinander an und kämpfen um das Preisgeld. Unter ihnen sind zum Beispiel Paul Janke (41), Serkan Yavuz (29) oder auch Antonia Hemmer (22). Insgesamt 23 Promis werden die Sala am thailändischen Strand bewohnen.

