Paris Hiltons Baby-News: Diese Stars teilen Glückwünsche

Paris Hilton (41) darf sich über haufenweise süße Nachrichten freuen! Vor wenigen Stunden machte die Hotelerbin öffentlich, dass sie bereits ein Baby hat. Damit hat aber wohl kaum jemand gerechnet: Sie hatte in der Vergangenheit zwar immer wieder von ihrem starken Kinderwunsch gesprochen – von einer Schwangerschaft war bis dato jedoch nichts bekannt. Umso mehr scheinen sich nun auch die Stars für Paris' großes Glück zu freuen: Sie widmeten ihr im Netz liebevolle Worte.

Nicht nur die Fans, sondern auch einige Promis rasten in der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags, in dem Paris ihre Mutterschaft öffentlich gemacht hat, total aus. "Ich freue mich so für euch", schrieb zum Beispiel Kim Kardashian (42). Doch auch Stars wie Demi Lovato (30), DJ Tiësto (54), Romee Strijd (27) und Ashley Tisdale (37) hinterließen ihre Glückwünsche. Heidi Klum (49) kommentierte: "Ich schicke ganz viel Liebe."

Darüber hinaus hat sich Paris inzwischen auch gegenüber People zu ihrem Kind geäußert und das Geschlecht verraten: "Unsere Herzen platzen vor Liebe für unseren kleinen Jungen." Es sei schon immer ihr Traum gewesen, Mutter zu sein. "Ich bin so glücklich, dass Carter und ich uns gefunden haben", schwärmte die 41-Jährige zudem von ihrem Ehemann.

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihr Baby

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, November 2022

Getty Images Paris Hilton im Juni 2022

