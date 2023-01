"Rassistisch": Kylie Jenner kassiert für eine Halskette Hate

An Kylie Jenner (25) wird momentan kein gutes Haar gelassen. Die Kylie-Cosmetics-Gründerin wird von ihren Fans oft für ihr perfekt gestyltes Aussehen bewundert. Mit ihren neusten Outfit-Bildern stieß sie jedoch auf eine Menge Kritik: Sie hatte auf der Pariser Fashion Week ein Kleid mit einem XXL-Löwenkopf an, weshalb man ihr Förderung von Tierquälerei vorwarf. Nur wenige Stunden später leistete sich der Keeping up with the Kardashians-Star den nächsten Mode-Fauxpas: Für eine Kette in Form einer Schlinge kassierte Kylie erneut Hate.

In der französischen Hauptstadt besuchte die Unternehmerin ein Restaurant, für das sie ein spezielles Outfit wählte: Sie trug ein langes blaues Kleid und rosafarbene Glitzerstilettos. Das peppte sie mit einer großen Sonnenbrille und einer Kette auf, die halb geschlossen mit einer Schlaufe am Ende um ihren Hals prangte. Dieses Accessoire wurde in der Frühjahrskollektion 2022 von Givenchy vorgestellt und löste damals schon eine Welle der Kritik aus. "Selbst wenn man die rassistische Geschichte der Schlinge ausklammert, gibt es noch die selbstmörderische Seite davon. Es ist in vielerlei Hinsicht falsch", kritisierte ein Fan das Schmuckstück der 25-Jährigen auf Reddit.

Das ist aber noch längst nicht alles, so reagierte ein anderer User sichtlich empört auf Kylies Look: "Diese Frau hat schwarze Kinder. Das ist so ekelhaft. Es ist nicht in Ordnung, einfach zu sagen 'Sie weiß es wahrscheinlich nicht' – sie muss es wissen." Andere wiederum störte mehr die Symbolik des Suizids daran: "Ich hatte ein nahes Familienmitglied, das Selbstmord beging, indem es sich erhängte […]. Ich sehe das überhaupt nicht als modisch an."

Kylie Jenner im Januar 2023

Kylie Jenner, Unternehmerin

Kylie Jenner, Influencerin

