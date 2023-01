Rührendes Tribut: Anne Heches Sohn erinnert an seine Mutter

Eine rührende Geste für Anne Heche (✝53)! Die Schauspielerin kam im vergangenen Jahr tragisch durch einen Autounfall ums Leben. Sie hinterließ zwei Söhne, Homer und Atlas, zu denen Anne bis zuletzt einen sehr guten Draht hatte. Ihre Kinder teilen regelmäßig rührende Postings in den sozialen Medien mit ihren Followern und schwärmen von der Film-Darstellerin. So auch jetzt: Annes Sohn Atlas erinnert an seine verstorbene Mutter!

Im Talk mit Los Angeles Inquisitor verrät der 13-Jährige: "Meine Mutter war die fröhlichste Person, die ich jemals kannte." Auch schildert er: "Sie wusste immer, wie man jegliches Problem löst oder wie man einem Freund hilft. Sie wusste immer, was das Richtige war. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin oder wie sehr ich sie vermisse." Atlas ist Annes gemeinsamer Sohn mit James Tupper, von dem sie seit 2018 getrennt war.

Der Tod von Anne sorgte im vergangenen August für großes Entsetzen. Sie fuhr mit ihrem Auto in vollem Tempo in ein Familienhaus in Los Angeles, in ihrem Blut sei jedoch nicht – wie zuvor vermutet – Kokain nachgewiesen worden. Jedoch wurde im Weiteren bekannt gegeben, dass sie zuvor bereits Drogen konsumiert haben soll.

Instagram / anneheche Anne Heche mit ihren beiden Söhnen Atlas und Homer

Getty Images Anne Heche, Schauspielerin

Getty Images Anne Heche im Juli 2014

