Befund: Anne Heche (†53) stand bei Unfall nicht unter Drogen

Anfang August machte eine tragische Nachricht die Runde: Die US-amerikanische Schauspielerin Anne Heche (✝53) hat einen schweren Autounfall erlitten. Die Ex von Komikerin Ellen DeGeneres (64) ist mit ihrem Wagen in ein Wohnhaus gekracht. Die "Psycho"-Darstellerin wurde daraufhin in ein Wachkoma versetzt, doch schon kurze Zeit später für tot erklärt. Nach dem Unfall musste abgeklärt werden, ob die Fahrerin illegale Substanzen im Blut hatte: Jetzt wurde festgestellt, dass Anne zum Zeitpunkt des Unfalls nicht unter dem Einfluss von Drogen stand.

Laut einem Bericht von The Wrap liegt der abschließende toxikologische Befund jetzt den zuständigen Behörden vor. Ein Gerichtsmediziner des Bezirks Los Angeles fasste die Untersuchungen wie folgt zusammen: "Es gab keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch illegale Substanzen zum Zeitpunkt des Unfalls." Somit konnten keine aktiven Betäubungsmittel im Körper der Schauspielerin nachgewiesen werden.

Im Rahmen der Untersuchungen wurde jedoch der Stoff Benzoylecgonin nachgewiesen, der auf Kokain-Konsum in der Vergangenheit hinweist. Zudem seien bei einer Urinprobe Medikamente festgestellt worden, "die ihr nach der Behandlung im Krankenhaus verabreicht wurden (einschließlich Fentanyl)" sowie Stoffe, die auf einen früheren Marihuana-Konsum hindeuten.

Getty Images Anne Heche im September 2017

Getty Images Anne Heche im November 2020

Getty Images Anne Heche, Schauspielerin

