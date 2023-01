"Schicksal": So lernte Anna-Carina Woitschack Partner kennen

Anna-Carina Woitschack (30) spricht offen über ihre neue Liebe! Sechs Jahre lang gingen sie und Stefan Mross (47) gemeinsam durchs Leben, drei davon waren sie sogar verheiratet. Doch nachdem die Fans es bereits vermutetet hatten, bestätigte das einstige Traumpaar im November vergangenen Jahres die Trennung. Kurz darauf ist die Schlagersängerin nun aber wieder in festen Händen. Jetzt verriet Anna-Carina, wie sie ihren Daniel kennengelernt hat!

In einem Interview mit Bunte verriet die Beauty, dass sie ihren Liebsten direkt nach der Trennung von Stefan kennengelernt hatte: "Ausgerechnet in dem Moment, wo ich dabei war, Kisten für meinen Auszug zu packen. Ich glaube, es war Schicksal, dass Daniel mich in dieser schwierigen Zeit via Instagram angeschrieben hat." So habe der Key-Account-Manager, der zu diesem Zeitpunkt im Urlaub war, der 30-Jährigen Fotos und "schöne Nachrichten" geschickt – seitdem standen die beiden im regelmäßigen Kontakt.

Wie Anna-Carina ebenfalls verriet, trafen sich die beiden nach seiner Rückkehr zum ersten Mal in Linz: "Seitdem sind wir sehr glücklich und verliebt, aber wir lassen uns Zeit mit unserer Beziehung." Die Sängerin fühle sich "wie befreit" und schaut "voller Zuversicht" auf ihr neues Leben.

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bei "Die Beatrice Egli-Show" im April 2022

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack mit ihrem neuen Freund

