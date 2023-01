Schwangere Cheyenne Ochsenknecht präsentiert ihren Bauch!

Cheyenne Ochsenknecht (22) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Die Tochter von Natascha (58) und Uwe Ochsenknecht (67) verkündete an Neujahr die Frohe Botschaft, ein weiteres Kind zu erwarten. Für die Beauty und ihren Mann Nino Sifkovits ist das nach Tochter Mavie der zweite gemeinsame Nachwuchs. Wie fortgeschritten Cheyenne schon in der Schwangerschaft ist, verdeutlicht nun ein Bild im Netz.

Auf Instagram teilte die Blondine ein Bild, das sie vor einem Fenster stehend zeigt. Dabei trägt die Auswanderin ein braunes Kleid, das an der Taille geschnürt ist. Ihre Haare sind zu einem strengen hohen Zopf zusammengebunden. Die seitliche Ansicht sowie ihre Hände, die sie um ihren Bauch hält, geben einen guten Blick auf ihren Schwangerschaftsbauch frei. "Preggo Chaya ist zurück", schrieb das Model dazu.

Die Fans reagierten begeistert auf den Schnappschuss. Das beweisen die über 15.000 Likes, die der Beitrag binnen drei Stunden gesammelt hat. Auch in den Kommentaren übersäte Cheyennes Community sie mit Komplimenten. "Du bist so eine hübsche Mama", schwärmte eine Userin. "Super schönes Foto. Genieße deine Schwangerschaft", schrieb ein anderer Follower unter ihrem Bild.

Instagram / ninoclaus Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im September 2022

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihre Tochter Mavie

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im September 2022

