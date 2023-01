So schlecht geht es Anne Heches Ex-Mann James seit ihrem Tod

James Tupper scheint im Moment eine schwere Zeit durchzumachen. Im August 2022 ist die Schauspielerin Anne Heche (✝53) nach einem Autounfall verstorben. Am vergangenen Dienstag kamen ihre Angehörigen zusammen, um sich gemeinsam an sie zu erinnern. Unter den Gästen der Veranstaltung waren unter anderem Regisseurin Elisabeth Rohm (49), Schauspielerin Justina Machado, ihr Ex sowie ihr Sohn Atlas. Während des Events schilderte James dann, dass die vergangenen Monate sehr hart für ihn gewesen seien.

Im Interview mit People schilderte der 57-Jährige, dass er sich seit dem Ableben der "Donnie Brasco"-Darstellerin hauptsächlich um seinen Sohn gekümmert habe. "Ich möchte sagen, dass es mir gut geht, aber es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Eine sehr große Umstellung. [...] Es ist sehr schwer, wenn man ein Elternteil auf diese Weise verliert", erzählte James. Weil er der Meinung sei, dass Kinder solch einen Vorfall weniger gut verarbeiten könnten als Erwachsene, sei ihm besonders wichtig gewesen, für Atlas da zu sein.

Der Kanadier berichtete zudem, dass "Trauer eine schwierige Sache" sei und dass "sie in Wellen kommt". James fügte hinzu, dass es nach Annes Tod Zeiten gegeben habe, in denen er während der Autofahrt hat anhalten müssen, weil er so traurig und aufgebracht gewesen sei. "Dieser Schock, dass sie jetzt nicht mehr da ist – jemand, den man wirklich geliebt hat und wirklich sehr, sehr gut kannte – [es ist] unmöglich, schnell darüber hinwegzukommen", versicherte er.

Instagram / anneheche Anne Heche mit ihren beiden Söhnen Atlas und Homer

Getty Images James Tupper und Anne Heche 2017

Getty Images Anne Heche im März 2022

