Unseriös? Cathy Hummels versteht Bikini-Foto-Kritik nicht

Cathy Hummels (34) gibt ein Statement ab. Die Kampf der Realitystars-Moderatorin zeigte sich in den vergangenen Tagen von einer anderen Seite: Sie setzte auf viel nackte Haut. So teilte die Ex-Frau von Mats Hummels (34) Bilder, für die sie sich splitterfasernackt in einer Badewanne rekelte. Nachdem sie dafür Kritik geerntet hatte, rechtfertigte sie sich vor ihrer Community – wie nun erneut: Cathy erklärte ihren Fans nun, dass an ihren Bildern auch in ihrer Rolle als Mama nichts auszusetzen ist!

Auf Instagram postete die Mutter eines Sohnes Bilder, die sie in einem bunten Badeanzug mit Cut-outs am Strand zeigen. "Ist es tatsächlich unseriös, wenn man erfolgreich ist, sich im Bikini zu zeigen? Ist es beschämend, als Mutter seinen eigenen Körper zu lieben?", reagierte die ehemalige Spielerfrau mit Gegenfragen auf die Kritik und stellte klar: "Was ist falsch daran? Nichts. Und unseriös ist es schon gar nicht. Wenn etwas daneben ist, dann manche Kommentare von unzufriedenen Menschen."

Cathy steht voll und ganz hinter dem, was sie macht – und daran wird sich auch nichts ändern! "Ich werde als Omi noch im Bikini am Meer tanzen, in Rosen baden, parallel die Geburtstagsfeier meines Sohnes planen und Reality-TV moderieren, weil ich all das und noch vieles mehr von ganzem Herzen liebe", machte die 34-Jährige ihren Standpunkt klar.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2023

