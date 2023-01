Wegen Vergewaltigung: Mike Tyson auf Schmerzensgeld verklagt

Verliert Mike Tyson (56) bald jede Menge Geld? Der Profi-Boxer führt nicht gerade ein skandalfreies Leben. Der Sportler war zum Beispiel alkoholkrank. Außerdem warf ihm seine erste Frau Robin Givens häusliche Gewalt vor. 1992 wurde der US-Amerikaner wegen Vergewaltigung der damals 18-jährigen Desiree Washington verurteilt, weswegen er seitdem in einem Register als Sexualstraftäter aufgeführt wird. Jetzt wird Mike wegen einer weiteren mutmaßlichen Vergewaltigung verklagt.

People berichtet, dass eine Frau, die anonym bleiben will, Klage gegen den ehemaligen Schwergewichtsweltmeister einreichte. Er soll sie 1990 in eine Limousine gelockt und brutal vergewaltigt haben. Laut Gerichtsdokumenten soll die aus New York stammende Klägerin Mike in einem Klub kennengelernt haben. Der Boxstar habe sie zu einer Party eingeladen, zu der sie eine Limousine chauffieren sollte. In dem Fahrzeug habe Mike sie dann missbraucht.

"Ich sagte ihm mehrere Male Nein und bat ihn, aufzuhören, aber er griff mich weiter an", heißt es in den Dokumenten. Die Frau fordert in der Zivilklage umgerechnet 4,6 Millionen Euro Schmerzensgeld von dem Boxer, da die Vergewaltigung bei ihr "physische, psychologische und emotionale Verletzungen" zur Folge hatte.

Mike Tyson, 1994

Mike Tyson, ehemaliger Profiboxer

Mike Tyson in Los Angeles, 2011

