Arielle Rippegather hat ausgeteilt: Ex Didi schießt zurück

Didi Veron bittet um Richtigstellung! Aktuell liefern sich der Sonnenbrillendesigner und seine Ex-Freundin Arielle Rippegather (32) einen Rosenkrieg. Nach ihrer Trennung kam es immer wieder zum Zoff der einstigen "#CoupleChallenge"-Teilnehmer. Jetzt berichtet die Blondine, dass sich die zwei im Gerichtsstreit befinden, in dem es unter anderem um nicht bezahlte Rechnungen seitens ihres ehemaligen Partners geht. Doch Didi bestreitet das Ganze und schießt prompt zurück!

Auf dem "Mates Date – Doing the Lit Social Media Shit"-Event sprach er mit Promiflash und stellte klar: "Kleines Statement zum Quatsch. Von einer Gerichtsverhandlung und Rechnung weiß Didi weder noch." Die TV-Bekanntheit konnte sich einen kleinen Seitenhieb gegen Arielle nicht verkneifen und stichelte: "Ich finde, wenn man nichts außer OPs jeden Tag über sich zu erzählen hat, sollte man besser die Klappe halten und an sich arbeiten, statt für einen Online-Artikel irgendwelchen Blödsinn in die Welt zu setzen."

Weiter machte er seinem Ärger Luft: "Einfach nur peinlich. So ein Quatsch fällt nur Menschen ein, die keine Persönlichkeit haben und mit jedem Preis um Aufmerksamkeit kämpfen." Didi ließ seinen Emotionen freien Lauf und betonte zum Schluss: "Ansonsten ist die Lästerei bei solchen Menschen sehr beliebt."

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Didi Veron, Reality-TV-Star

SplashNews / ActionPress Didi Veron und Arielle Rippegather, Reality-TV-Stars

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Didi Veron auf der Fashion Week Berlin

