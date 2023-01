Aus Versehen? Schwangere Keke Palmer verrät Babygeschlecht!

War das Absicht oder nur ein Versehen? Die Schauspielerin Keke Palmer (29) hatte noch kurz vor Jahresende im Dezember 2022 eine niedliche Überraschung parat: Sie verriet nach einigen Spekulationen, dass sie schwanger sei! Für sie und ihren Partner Darius Jackson ist es der erste Nachwuchs. Seitdem gibt sie niedliche Einblicke in ihre Schwangerschaft — so auch jetzt: Keke enthüllte das Geschlecht ihres Babys!

Ist ihr das aber nur so herausgerutscht? Die "Nope"-Darstellerin war zu Gast bei Jimmy Fallons (48) "The Tonight Show" und sprach vorerst nur über das mögliche Sternzeichen ihres ungeborenen Kindes. "Ich meine, Fische sind bekannt dafür, dass sie sehr tiefgründig sind. Sie sind emotionale Wesen, also möchte ich sichergehen, nicht zu harsch zu meinem kleinen Jungen zu sein", erklärte Keke und verriet somit, dass sie einen Sohn bekommt! Außerdem plauderte sie aus, dass der Kleine im März oder April auf die Welt kommen könnte.

Denn Kekes Baby könnte entweder Fische oder Widder vom Sternzeichen sein. Auf beide Fälle scheint sie sich aber schon mal vorzubereiten. "Ich will nicht zu direkt sein, weil ich manchmal ein bisschen zu direkt sein kann, um die Dinge beim Namen zu nennen. Ich muss mit einem Fisch im Wasser waten, einfach entspannt bleiben", erzählte sie weiter.

Anzeige

Getty Images Keke Palmer im Januar 2023

Anzeige

Instagram / keke Keke Palmer, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / keke Keke Palmer, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de