Bushido und Anna-Marias Amaya: Ärzte rieten zur Abtreibung

Bushido (44) und Anna-Maria Ferchichi (41) erinnern sich zurück! Der Rapper und seine Ehefrau haben sieben gemeinsame Kinder – ihre Drillinge kamen im November 2021 zur Welt. Es war jedoch keine leichte Schwangerschaft. Ihr Mädchen Amaya schien zunächst schwach zu sein, sodass Anis Ferchichi, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, und Anna-Maria um ihr Baby bangen mussten. Im TV lassen sie diese Zeit nun Revue passieren und wurden ganz emotional...

In ihrer eigenen Doku namens "Bushido & Anna-Maria – alles auf Familie" sprachen sie über die schwierige Drillingsschwangerschaft. Die Ärzte sprachen damals sogar davon, die kleine Amaya abtreiben zu lassen und eine Beerdigung zu planen. "Es gab nicht einen Moment, an dem ich loslassen wollte oder konnte. Ich konnte nicht mit reinem Gewissen sagen, lass uns jetzt darauf einrichten, dass sie nicht überleben wird", erzählte Bushido mit Tränen in den Augen. Er und Anna-Maria hätten nie die Hoffnung aufgegeben, dass Amaya gesund ist.

"Sie hat immer noch gelebt und immer noch gelebt", meinte die Schwester von Sarah Connor (42). Doch nach einigen Untersuchungen dann die erlösenden Worte eines Arztes: "Der Verdacht auf eine schwere gesundheitliche Einschränkung hat sich nicht bestätigt. [...] Sie ist ein medizinisches Wunder." Heute ist die kleine Amaya wohl auf, obwohl Bushido anmerkt, dass sie doch etwas schwächer und sensibler als ihre Geschwister sei.

Anzeige

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige

Instagram / bush1do Bushido und seine Tochter Amaya im Krankenhaus, 01. November 2022

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de