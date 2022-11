Anna-Maria Ferchichi happy: Amaya darf die Klinik verlassen!

Es geht wieder bergauf! Am 2. November kam Anna-Maria Ferchichis (40) Sorgenkind Amaya ins Krankenhaus. Die Kleine ist an dem RS-Virus erkrankt, das bei ihr eine Lungenentzündung hervorgerufen hat. Ihre Mama unterstützte das Drillingsmädchen an ihrem Krankenbett. Sie verriet, dass das sehr stressig war, weil sie mitten im Umzug stecke. Nach vier Tagen Klinik jetzt Entwarnung: Die Frau von Rapper Bushido (44) und Amaya durften die Klinik wieder verlassen!

Auf Instagram lässt Anna-Maria ihre Community an ihrer Erleichterung teilhaben: "Amaya ist topfit. Wir warten auf Papa und die Geschwister, die uns abholen. Amaya wird entlassen". Zügig meldet sich die Achtfach-Mama dann noch ein zweites Mal – diesmal von Daheim: "Amaya und ich sind wieder zu Hause", gibt sie ein Update. Die Kleine würde einen Mittagsschlaf machen und die Influencerin sich in der Zwischenzeit um die anderen Kinder kümmern.

Als Anna-Maria nicht wie gewohnt für ihre anderen Kinder da sein konnte, konnte sie auf ihre Nanny zählen. Der sei sie sehr dankbar für alles, was sie für ihre Familie getan habe: "Zum Glück hat unsere Nanny immer ein paar Stunden über Tage ausgeholfen, so konnte ich beim Umzug helfen und mich um die anderen Mäuse kümmern", erzählt sie erleichtert.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter Amaya

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2022

