Dschungel-Preview: Heute rastet Gigi Birofio richtig aus!

Luigi Birofio (23) hat die Schnauze gestrichen voll! Bisweilen war der Ex-Prominent getrennt-Kandidat im Dschungelcamp größtenteils eher ruhig und ausgeglichen. Lediglich mit Claudia Effenberg (57) geriet der Italiener in der vergangenen Folge aneinander, da ihre Bolognese-Lüge ans Licht gekommen war. Nach einigem Hin und Her war das Thema dann beendet. Doch jetzt hat sich der Realitystar mit einem anderen Bewohner angelegt: Gigi teilt gegen Lucas Cordalis (55) aus!

RTL veröffentlichte eine Preview der heutigen Folge – und die hat es in sich: Gigi, Lucas und Papis Loveday (46) traten zur Dschungelprüfung an. Doch der Mann von Daniela Katzenberger (36) kehrte alleine ins Camp zurück: "Hallo mein Team hat mich alleine im Wald zurückgelassen. Geile Leistung, echt, danke. Wegen einer Zigarette wieder vorauszurennen und mich wie einen Depp alleine zu lassen." Daraufhin platzt dem 23-Jährigen der Kragen: "Mach nicht einen auf Opfer Lucas, fuck nicht den ganzen Dschungel ab. Ey Lucas fuck mich nicht ab."

Ob dieser Streit Gigi die Krone kosten wird? In den vergangenen Tagen wurden er und Lucas von Promiflash-Lesern stets zu den Favoriten gekürt. Doch mittlerweile liegt Djamila Rowe (55) auf Platz eins! In der Promiflash-Umfrage [Stand: 25. Januar 18:06] erhielt die 55-Jährige 36,4 Prozent (3.342 Stimmen).

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Gigi Birofio im Dschungel

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Lucas Cordalis bei seiner Dschungelprüfung

Anzeige

RTL Djamila Rowe, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de