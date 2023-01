"Fünftes Kapitel": Lukas Podolski darf mit Baby nach Hause

Lukas Podolski (37) scheint die erste Zeit mit seiner Tochter in vollen Zügen genießen zu wollen. Im vergangenen August hatten der Profisportler und seine Frau publik gemacht, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit und der Fußballer verkündete die Geburt seines dritten Kindes. Auch ein erstes Bild mit der kleinen Ella teilte er bereits im Netz. Nun durften Poldi, seine Frau und ihre gemeinsame Tochter das Krankenhaus augenscheinlich wieder verlassen.

Auf seinem Instagram-Account erfreute der frisch gebackene Papa seine Community nun mit einem weiteren Einblick in seinen Alltag. Poldi postete einen Schnappschuss, auf dem er mit einer Babyschale in der einen Hand und einer großen Tüte in der anderen Hand durch einen Krankenhausflur läuft. "Fünftes Kapitel: Wir gehen nach Hause", betitelte der 37-Jährige die Aufnahme schlicht. Bei den Abonnenten des gebürtigen Polen schien die Aufnahme ebenfalls gut anzukommen, denn unter dem Beitrag wünschten viele User der Familie eine wundervolle Kennenlernzeit zu fünft.

Am Montag hatte Lukas die freudige Nachricht der Geburt seines Babys zunächst in einem Interview und wenig später auch im Netz publik gemacht. "Es ist immer wieder etwas ganz, ganz Besonderes und das schönste Gefühl überhaupt! Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir nun zu fünft sind", versicherte er gegenüber Bild. Die kleine Ella hatte am 20. Januar in Polen, der Heimat ihrer Eltern, das Licht der Welt erblickt.

Anzeige

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski mit seinem Baby im Januar 2023

Anzeige

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski und seine Tochter im Januar 2023

Anzeige

Instagram / poldi_official Monika und Lukas Podolski in Antalya, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de