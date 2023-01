Laut Ex Brittany: Nick Cannons Sohn Golden ist hochbegabt

Hat Nick Cannon (42) etwa einen kleinen Schlaumeier in der Familie? Der Comedian kann sich mittlerweile Vater von zwölf Kindern nennen. Mit Model und Tänzerin Brittany Bell (35) hat der Moderator dreifachen Nachwuchs: Die beiden Söhne Golden, Rise Messiah und Töchterchen Powerful Queen Cannon. Der Älteste des einstigen Paares kam 2017 auf die Welt. Jetzt behauptete Brittany, dass Golden hochbegabt sei.

Die 35-Jährige hatte am Montag in ihrer Instagram-Story ein Video geteilt, auf dem sie mit Golden zu sehen ist. "Ich war in der Schule und als Mutter sehr beschäftigt, aber ich bin so stolz auf meinen Sohn, er inspiriert mich", lauteten ihre ersten Sätze. Anschließend zeigte Brittany die Ergebnisse einer Kompetenzmessung ihres Nachwuchses, der im Alter von fünf Jahren bereits die zweite Klasse besucht. "Golden wurde auf seine Fähigkeiten getestet, und er ist auf der vierten Klassenstufe. Er schneidet in allem auf dem Niveau der vierten Klasse ab. Das ist unglaublich", schwärmte sie.

Obwohl Nick und Brittany nicht mehr zusammen sind, sollen sie sich nach wie vor gut verstehen. Laut Entertainment Tonight kommen die Ex-Freundinnen des 42-Jährigen gut miteinander klar. "Die Mütter der Kinder von Nick Cannon sind größtenteils herzlich und respektvoll zueinander", betonte ein Insider gegenüber dem Magazin.

Instagram / missbbell Die Kinder von Nick Cannon und Brittany Bell

Instagram / missbbell Brittany Bell mit ihrem Sohn Golden

Getty Images Nick Cannon im Oktober 2019 in Beverly Hills

