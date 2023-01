Macht "Are You The One?"-Marwin Dorna falsche Hoffnungen?

Marwin fährt zweigleisig! Der Versicherungskaufmann lässt bei Are You The One? nichts anbrennen und flirtet, was das Zeug hält. So zeigt der Hottie an Dorna großes Interesse – die Kosmetikerin befürchtet jedoch keine ernsten Absichten hinter Marwins Handeln. Schließlich bandelte der Muskelprotz auch mit Vanessa an und betonte mehrmals, sich mit ihr eine Zukunft vorstellen zu können. Hält sich Marwin Dorna also etwa nur warm?

In der aktuellen Doppelfolge geht es zwischen Dorna und Marwin heiß her: Sie knutschen im Boom Boom Room wild herum! Mehr läuft allerdings nicht, da der Blondschopf der 22-Jährigen nicht versichern kann, dass sie die einzige Frau für ihn ist. Danach sucht Marwin das Gespräch mit seinem Kumpel Pascal und klärt ihn über sein Dilemma auf: "Ich bin so ein bisschen hin- und hergerissen. Ich will eigentlich lieber mit Vanessa hochgehen […]. Aber Dorna ist hot, die ist so sexy. Aber ich will Vanessa echt kennenlernen." Auch gegenüber Carina spricht er das noch mal an: "Vanessa ist halt so voll mein Beziehungstyp, aber ich will sie halt draußen kennenlernen."

Das lässt Dorna natürlich daran zweifeln, ob es Marwin ernst mit ihr meint. "Ich weiß nicht, inwiefern Marwin halt ehrlich ist. Ich kann mich dementsprechend ja auch nicht so fallen und locker lassen, weil ich dann einfach zu sehr Angst habe, verletzt zu werden", gibt sie im Einzelinterview zu. Auch wenn sie Marwins zweigleisige Aussagen sehr stören, versucht sie es weiterhin mit ihm.

Instagram / marwin.klute Marwin Klute im Januar 2023

Instagram / vanessita_x Vanessa, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

Instagram / dornachen Dorna im Januar 2023

