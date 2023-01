Nach Auszug: Das schätzt Cecilia Asoro am Dschungelcamp

Cecilia Asoro kam zu einer wichtigen Erkenntnis. Die Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin kämpfte sich rund zwei Wochen durchs Dschungelcamp. Sie brillierte in ihrer Prüfung und konnte neun Sterne für ihr Team erspielen. Trotz seiner Leistung musste der Realitystar am Mittwoch den Heimweg antreten. Mit Promiflash reflektierte Cecilia über ihre Zeit im Dschungel und zog ein Fazit.

Im Promiflash-Interview verriet die 26-Jährige, dass sie sich nach ihrem Exit einen Burger gönnte – was ihr eine große Freude bereitete. Cecilia habe in den vergangenen Tagen ununterbrochen Reis und Brot zu sich genommen, weswegen sie jetzt nur ans Essen denken könne. Allerdings sei sie für diese Erfahrung dankbar: "Also das ist Luxus, man lernt es wirklich zu schätzen. Das, was wir im Camp hatten, war so hart zu uns, aber wenn man so überlegt, dann ist es immer noch Luxus, weil manche Menschen gar nichts [zu essen] haben." Daher schätze Cecilia diese Erfahrung: "Deshalb fand ich das super, dass ich das erleben durfte."

Zugleich sei die Nahrung auch ihre größte Challenge gewesen. "Die größte Herausforderung, und das wird jeder bestätigen können, war das Essen dort. Die ersten Tage waren ein Kampf, mein Körper ist durchgedreht, der hat einfach nicht mehr funktioniert", erinnerte sich Cecilia.

