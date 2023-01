Höhenflug: Cecilia Asoro rockt ihre erste Dschungelprüfung!

Konnte Cecilia Asoro heute abliefern? Die Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin musste rund eine Woche warten, bis sie dann endlich in ihre erste Dschungelprüfung durfte. Die Zeit bis dahin wusste sie sich anderweitig zu vertreiben: Die Reality-TV-Bekanntheit ging in der gestrigen Folge auf Schatzsuche, bei der sie sich mit leeren Händen zufriedengeben musste. Lief die heutige Challenge besser?

Im "Sturzfluch" musste sich die 26-Jährige in schwindelerregende Höhen begeben: Cecilia befand sich in einem Gefährt, das in 30 Metern Höhe schwebte. Bei dieser Aufgabe galt es, alle zehn Sterne innerhalb von acht Minuten zu finden. Trotz mehrerer Hürden ließ sie sich nicht unterkriegen. Als sie in Gedärmen wühlte, machte sich erster Ekel bei Cecilia bereit: "Ich kotz in meinen Mund. Scheiße, wo bist du Stern?" Schreiend kämpft sie sich durch das Spiel: "Scheiße, was habe ich für Kacknägel! Aua! Fuck!"

Doch am Ende konnte die Beauty mehr als stolz auf ihre Leistung sein. "Neun Sterne! Ich freue mich so, das Team glücklich zu machen", jubelte Cecilia. Und auch Moderator Jan Köppen (39) gratulierte der Kandidatin: "War einfach richtig toll gemacht von dir."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige

RTL Cecilia Asoro bei ihrer Dschungelprüfung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de