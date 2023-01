Nach Dschungelcamp-Aus: So geht es Cecilia Asoro aktuell

Cecilia Asoro hat sich wacker geschlagen. Knapp zwei Wochen lang kämpfen die verbliebenen Kandidaten nun schon im Dschungelcamp um die begehrte Krone. Nachdem die Reality-TV-Darstellerin in der vorigen Sendung mit einem "vielleicht" abgespeist worden war, haben die Anrufe in der gestrigen Folge leider nicht gereicht und sie musste den Dschungel verlassen. Gegenüber Promiflash verrät Cecilia nun, wie es ihr aktuell geht!

"Jetzt geht es mir gut. Ich war natürlich traurig, aber so langsam realisiert man alles und ich bin froh, dass ich die Erfahrung miterleben durfte und ich bin mit einem lachenden und einem weinenden Auge da raus", äußert sie sich im Promiflash-Interview. Müde sei sie dagegen überraschenderweise gar nicht, trotz der zahlreichen Nachtdienste. "Ich glaube, für mich wird es hart, jetzt wieder lange zu schlafen. Ich bin gespannt, wie ich schlafen werde", sagt sie stattdessen. So sehr sei sie mittlerweile an den Schlafmangel gewöhnt.

Die TV-Bekanntheit ist die Vierte, die die Show verlassen musste. Es kämpfen nun noch acht Promis am Lagerfeuer um den Titel Dschungelkönig 2023. Während der ursprüngliche Favorit Lucas Cordalis (55) sich durch einige Aktionen sehr unbeliebt machte, räumte Djamila Rowe (55) stattdessen das Feld von hinten auf und ist derzeit die Favoritin der Zuschauer.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cecilia Asoro beim Dschungelcamp 2023

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL Cecilia Asoro bei ihrer Dschungelprüfung

Anzeige

Seid ihr traurig, dass Cecilia draußen ist? Ja, total! Geht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de