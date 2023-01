Nach Sperre: Donald Trump darf in die sozialen Medien zurück

Donald Trump (76) bekommt eine zweite Chance! Bereits während seiner Amtszeit hatte sich der ehemalige US-Präsident den einen oder anderen Fehltritt geleistet. Nachdem er das Weiße Haus verlassen musste, hörten die Skandale jedoch nicht auf. Online behauptete er, eine zweite Amtsperiode aufgrund von Wahlmanipulation verloren zu haben und stachelte in einer Rede seine Anhänger zu dem Ansturm auf das Kapitol an. Daraufhin wurde der Unternehmer in den großen sozialen Netzwerken gesperrt. Nun darf Donald Trump wieder zu Instagram und Facebook zurückkehren!

Wie RTL berichtet, habe ein Unternehmenssprecher von Meta gestern verkündet, dass der kontroverse Ex-Präsident auf die Kanäle des Mutterkonzerns zurückkehren dürfe. Donald Trumps Sperre auf Instagram und Facebook solle innerhalb der nächsten Wochen aufgehoben werden. Ein genauer Termin sei allerdings nicht bekannt gegeben worden.

Erst vor wenigen Tagen habe der Anwalt des Politikers das Technologieunternehmen dazu aufgefordert, dessen Konten wieder zu aktivieren. Wie die Washington Post berichtete, sei gefordert worden, "die sofortige Wiederaufnahme von Präsident Trump auf der Plattform zu besprechen".

Getty Images Donald Trump im Dezember 2022

Getty Images Donald Trump, Politiker

Getty Images Donald Trump, ehemaliger US-Präsident

