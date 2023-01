Sarah Harrison gibt 430 Euro in Dubai im Supermarkt aus!

Da geht einiges an Kohle drauf! Sarah Harrison (31) und ihr Mann Dominic Harrison (31) sind vor etwa zwei Jahren nach Dubai ausgewandert. Ihre beiden Töchter Kyla Harrison (2) und Mia Rose Harrison (5) hatten sie natürlich mit im Gepäck, als sie diesen mutigen Schritt wagten. Dass in den arabischen Emiraten alles etwas teurer ist, wird wohl jedem bewusst sein. Doch so teuer? Sarah zeigte jetzt einen Großeinkauf, der sie umgerechnet sage und schreibe 430 Euro kostete.

"So, ich bin jetzt noch mal den Kassenzettel durchgegangen und der Domi hat sich einen Eiweiß-Shake gekauft, der hat schon fast 90 Euro gekostet", erklärte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Aber auch sonst seien noch andere teurere Produkte im Einkaufswagen gelandet. Für viereinhalb Kilo Reis habt die Familie beispielsweise knapp 20 Euro ausgegeben und auch vegane Burger-Patties einer bestimmten Marke haben mit ungefähr 35 Euro ordentlich zu Buche geschlagen. Und selbst für eine Mundspülung haben die Harrisons etwa acht Euro ausgegeben.

Sie haben die Entscheidung, nach Dubai auszuwandern, für ein harmonisches Familienleben getroffen. "Wir genießen in Dubai wesentlich mehr Privatsphäre als hier in Deutschland – und können unseren Kindern somit mehr bieten", lautete ein Argument von Dominic.

