Tränen im Dschungel: So hart war Kindheit von Djamila Rowe

Djamila Rowe (55) blickt auf eine schwere Zeit in ihrem Leben zurück. Im Dschungelcamp erzählte die Reality-TV-Bekanntheit nun, wie hart ihre Kindheit gewesen sei. So schilderte sie, dass sie schon als kleines Mädchen Hunger gelitten habe und nicht schlafen durfte, wann sie wollte. "Ich hatte nicht mal in der Schule ein Brot. Ich habe dann oft für andere die Hausaufgaben gemacht, dafür habe ich ihr Essen bekommen", erzählte die 55-Jährige. Alle Infos zu Djamilas Offenbarung erhaltet ihr im Video...

