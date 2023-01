Trotz Schwiegermamas Wunsch: Shakira lässt Hexenpuppe hängen

Shakira (45) will es offenbar weiterhin mit schwarzer Magie probieren! Im vergangenen Sommer hatte sich die Sängerin von Gerard Piqué (35) getrennt, nachdem der Kicker eine Affäre gehabt haben soll. Ihren Frust lässt die "Waka Waka"-Interpretin seitdem mithilfe ihrer Musik ab und schoss in einem neuen Track gegen ihren Ex und dessen neue Flamme. Auch von ihrer Schwiegermutter will die Blondine nichts mehr wissen und straft die Oma ihrer Kids seither mit einer lebensgroßen Hexenpuppe, die auf das Wohnhaus von Gerards Mutter gerichtet ist. Deshalb kam es nun zum Konflikt zwischen den Ladys!

Wie The Sun berichtet, soll es ordentlich zwischen Shakira und ihrer Schwiegermutter gekracht haben, nachdem die 45-Jährige die gruselige Figur auf ihrem Balkon platziert hatte. Wie ein Journalist verriet, war Gerards Mutter zu dem Haus ihrer Schwiegertochter gestürmt, um sie aufzufordern, die Hexenpuppe zu entfernen. Die gebürtige Kolumbianerin denkt jedoch gar nicht daran. Laut dem Insider weigerte sich der Lockenkopf nämlich, die Kreatur – die angeblich Unglück bringen soll – wieder abzubauen.

Der Grund für Shakiras Groll gegen ihre Schwiegermutter liegt vor allem darin, dass die Mutter des einstigen Profifußballers von der Untreue ihres Sohnes gewusst haben soll. Statt der zweifachen Mama reinen Wein einzuschenken, musste Shakira jedoch durch ein Marmeladenglas von der Affäre ihres Ex-Gatten erfahren.

GTres / SplashNews.com /ActionPress Shakiras Haus in Barcelona mit einer Hexenpuppe auf dem Balkon

Getty Images Shakira, ihr Sohn Milan und ihre Schwiegermutter Montserrat Bernabeu, 2013

Instagram / shakira Shakira und Gerard Piqué im Februar 2022

