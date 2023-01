Nach Trennung: Verhext Shakira etwa Gerard Piqués Mutter?

Will Shakira (45) etwa böse Geister auf ihre Schwiegermutter hetzen? Im vergangenen Sommer war bekannt geworden, dass die Kolumbianerin und Gerard Piqué (35) fortan getrennte Wege gehen werden. Angeblich hatte die Musikerin in den Monaten zuvor immer wieder vermutet, dass der Kicker sie betrügt. Die Mutter des Fußballers, Montserrat Bernabeu, soll von den Seitensprüngen ihres Sohnes gewusst haben – und dafür will sich ihre Ex-Schwiegertochter nun offenbar rächen!

Die "Waka Waka"-Interpretin und die Oma ihrer Kinder wohnen Haus an Haus in Barcelona. Shakira soll sich auch mit Gerards Mutter verkracht haben. Nun thront eine lebensgroße Hexenpuppe auf dem Balkon der 45-Jährigen. Es wird spekuliert, dass es kein Zufall sei, dass diese genau auf die Wohnung von Montserrat gerichtet ist – sie soll ihrer einstigen Schwiegermama angeblich Unglück bringen.

Wie Marca berichtete, habe Shakira auch schon begonnen, eine Mauer zwischen ihrem Wohngrundstück und dem ihrer ehemaligen Schwiegermutter erbauen zu lassen. Die Sängerin könne nicht ertragen, dass die Mama von Gerard auf die Art noch präsent in ihrem Leben sei.

Anzeige

GTres / SplashNews.com /ActionPress Shakiras Haus in Barcelona mit einer Hexenpuppe auf dem Balkon

Anzeige

Twitter / shakira Shakira und Gerard Piqué

Anzeige

Exclusive Pix / ActionPress Shakira und ihre Ex-Schwiegermutter Montserrat Bernabeu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de