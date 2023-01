Andrej Mangold hat einen klaren Dschungelcamp-Favoriten!

Andrej Mangold (36) ist im Dschungelcamp-Fieber! Wie so viele Promis verfolgt der einstige Bachelor die aktuelle Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Mittlerweile befinden sich die Camper an Tag 14 und wollen den Thron besteigen – heute kämpfen sieben Bewohner um ihren Weiterverbleib in der Show. Andrej scheint seinen Favoriten gefunden zu haben: Diesem Teilnehmer gönnt er den Sieg am meisten!

"Ich will Cosimo (41), Gigi (23), Djamila (55) und Papis (46) unter den letzten fünf sehen!", gab der 36-Jährige in seiner Instagram-Story bekannt. Allerdings räumte Andrej ein: "Wobei ich es Cosimo am meisten gönne, er ist ein herzensguter Mensch!" Die beiden Realitystars hatten sich bei einer TV-Show kennengelernt: "Habe mit ihm Kampf der Realitystars ein paar Wochen verbracht und glaub auch, dass er den Gewinn am ehesten gebrauchen könnte!"

Doch Andrej habe auch die anderen Kandidaten ins Herz geschlossen. "Djamila kenne ich nicht persönlich, finde aber, dass sie bis jetzt einen super Eindruck macht, genau wie Papis." Für Lucas Cordalis (55) hatte der Influencer auch einige Worte übrig: "Lucas ist cool, aber findet für mich zu wenig statt, hat aber eine Riesenfanbase."

