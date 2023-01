Dschungelcamp-Prüfung: Jolina und Cosi geben Kreischkonzert

Es wird wieder ordentlich gekreischt! An Tag 15 im Dschungelcamp haben sich die Reihen gelichtet. Nur noch sechs Prominente kämpfen um den Titel des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönigin. Inzwischen liegen die Nerven bei so manchem Teilnehmer blank. Lucas Cordalis (55) geriet ins Fadenkreuz von Luigi Birofio (23) und Papis Loveday (46). Kurz vor dem Finale müssen sich heute Abend Cosimo Citiolo (41) und Jolina Mennen (30) in einer Prüfung beweisen – und die wurde zum Kreischkonzert!

Bei der Dschungelprüfung "Schluss mit Luftig", die heute Abend auf RTL ausgestrahlt wird, müssen sich Cosimo und Jolina in Tanks begeben, die mit Wasser befüllt sind – darin befinden sich natürlich wieder jede Menge unliebsame Tierchen. Besonders hart trifft es den ehemaligen DSDS-Kandidaten. Eine Wasseragame macht es sich auf seinem Kopf gemütlich, während Cosi sich die Seele aus dem Leib schreit.

Wer hat die besten Chancen auf die Dschungelkrone, die am Sonntagabend verliehen wird? Filip Pavlovic (28), der Dschungelcamp-Sieger der vergangenen Staffel, sieht trotz negativer Fan-Kommentare Lucas Cordalis immer noch weit vorne. Auch Jolina und Cosimo könnten es ihm zufolge unter die Top drei schaffen, verriet er gegenüber RTL.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Jolina Mennen bei ihrer Dschungelprüfung

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio und Cosimo Citiolo im Dschungelcamp 2023

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de