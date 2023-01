Jane Fonda soll Richard Lugner zum Opernball 2023 begleiten

Diese Ikone soll ihn jetzt begleiten. Der erfolgreiche Bauunternehmer Richard Lugner (90) hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vor allem durch die Hochzeit mit dem ehemaligen Playboy-Bunny Cathy Lugner (33) auf sich gezogen. Seit 1992 lädt er jedes Jahr einen prominenten Gast ein, der ihn zum Wiener Opernball begleiten soll. Bei seinem letzten Besuch auf der Veranstaltung hatte er die italienische Schauspielerin Ornella Muti (67) an seiner Seite. Jetzt wurde bekannt, wer in diesem Jahr Richards Begleitung sein soll.

Die Zeitschrift Spiegel Panorama berichtet, dass der 90-Jährige laut seinen eigenen Angaben in diesem Jahr in Begleitung der Hollywood-Ikone Jane Fonda (85) auf dem Opernball erscheinen möchte. "Sie ist eine tolle Frau und hat viel geschaffen in ihrem Leben", ließ Richard über die Schauspielerin verlauten. Der Ball findet in diesem Jahr am 16. Februar statt. Und wenn sich Jane schon in Wien aufhält, soll es in dem Einkaufszentrum Lugner City auch direkt eine Autogrammstunde geben. Auch einem "kulturellen Ereignis" solle sich die 85-Jährige widmen.

In Richards Liebesleben geht es eigentlich immer rund. 2016 ließ er sich von der 57 Jahre jüngeren Cathy scheiden. Zwischenzeitlich war er mit Simone Reiländer verlobt, löste die Verbindung aber 2021 wieder auf. Seit vergangener Woche soll er nun sein "Täubchen" an seiner Seite haben.

Anzeige

Getty Images Richard Lugner, TV-Star

Anzeige

Getty Images Jane Fonda im Oktober 2022

Anzeige

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Richard Lugner an seinem 89. Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de