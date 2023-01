Eine neue Begleitung: Richard Lugner hat nun ein "Täubchen"!

Richard Lugner (90) hat mal wieder eine Neue! Schon seit Jahrzehnten macht der Bauunternehmer immer wieder durch seine Liebschaften mit deutlich jüngeren Frauen Schlagzeilen – und ist besonders für die tierischen Spitznamen, die er ihnen verpasst, berühmt-berüchtigt. Zuletzt scheiterte seine Verlobung mit Simone "Bienchen" Reiländer Ende 2021. Doch nun hat Richard mit seinem "Täubchen" eine neue Dame an seiner Seite.

"Der Opernball naht. Meine persönliche Begleitung am 16. Februar wird Täubchen Elisabeth sein", verkündete er jetzt ganz stolz gegenüber Bild. Die 44-Jährige hatte Richard schon im vergangenen Jahr ab und zu auf Veranstaltungen begleitet. Ob es zwischen Mörtel und seinem Täubchen etwas Ernstes wird und die beiden sich vielleicht sogar ein gemeinsames Nest bauen, scheint aber noch nicht klar zu sein: "Das wird sich in Kürze herausstellen, ob sie mich überhaupt will."

Nachdem seine Liebschaften mit unter anderem Kolibri, Wildsau (32), Schmetterling und Bambi gescheitert sind, will Richard bei Täubchen aber lieber auf Nummer sicher gehen – und hat sich deswegen Unterstützung von seiner Astrologin Gerda Rodgers geholt. "Gerda Rodgers bescheinigte mir, dass sie eine interessante Frau ist, die gut zu mir passt", berichtete er.

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Reiländer und Richard Lugner bei der Premiere von "La Forza Del Destino"

Action Press / Starpix / picturedesk.com Richard Lugner an seinem 90. Geburtstag in der Hofburg in Wien, Oktober 2022

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Richard Lugner mit seinen Ex-Freundinnen an seinem 90. Geburtstag in der Hofburg, Oktober 2022

