Nach Exit: Dschungelcamp-Tessa kassiert heftigen Shitstorm

Tessa Bergmeier (33) macht ihren Hatern eine Ansage! Das Model musste als Dritte das Dschungelcamp verlassen. Während ihres Aufenthalts im australischen Busch zeigte sich die einstige GNTM-Teilnehmerin von einer verletzlichen Seite und machte ihre psychische Krankheit öffentlich. Die zweifache Mutter gestand, dass sie an einer bipolaren Störung leidet. Während Tessa von vielen Zuschauern Zuspruch bekam, kassiert sie jetzt nach ihrem Exit einen heftigen Shitstorm.

Auf ihrem Instagram-Profil meldete sich die 33-Jährige mit einem langen Statement zu Wort. "So langsam bricht alles über mich herein und ich bin mir über das Ausmaß des Hasses gegen mich bewusst. 'Die muss man einweisen!' – 'Die ist irre!' – 'Die ist geisteskrank!' – 'Die muss sofort in die Klapse!'", lauteten die Anfeindungen einiger User. Dies machte Tessa mächtig zu schaffen: "Das ist hässlich und krank." Dennoch lasse sie sich nicht unterkriegen: "Haut ruhig weiter auf mich drauf! Ich habe über Themen gesprochen, die mir wichtig sind, und ich bin froh, dass ich anderen Mut machen konnte."

Beim Gespräch mit Camperin Jana Pallaske (43) hatte Tessa über ihre Genesung gesprochen. "Ich bin interessiert daran, mich zu verbessern. Ich habe einen Mega-Therapeuten, der mir super hilft. Ich bin so gut eingestellt, dass die Krankheit gerade nicht aktiv ist. Ich bin rezessiv", erklärte sie.

