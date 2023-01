Prinz Harry und Meghan: Baby-News auf Eugenies Hochzeit!

An diesen Tag denken Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) bestimmt gerne zurück! Die beiden hatten 2018 in einer romantischen Zeremonie den Bund für ein gemeinsames Leben geschlossen. Inzwischen sind die Eheleute stolze Eltern von zwei Kindern – Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1). Mit ihnen leben sie in den USA auf einem idyllischen Anwesen. Meghan war nur wenige Monate nach ihrer Vermählung das erste Mal schwanger geworden – und so machten sie die süßen News publik!

In seinen Memoiren "Reserve" erinnert sich Harry an diesen besonderen Tag zurück. Am 18. Oktober feierte seine Cousine Prinzessin Eugenie (32) ihre Hochzeit mit Jack Brooksbank (36) – diesen Anlass sah das Ehepaar offenbar als den perfekten Zeitpunkt, Meghans Schwangerschaft gegenüber der Familie zu enthüllen. Prinz Charles erfuhr als einer der Ersten davon. "Er saß hinter seinem großen Schreibtisch [...] Er war hocherfreut, als er erfuhr, dass er zum vierten Mal Großvater werden würde, sein breites Lächeln hat mich erwärmt", schreibt der 38-Jährige in seinem Buch.

Vor wenigen Tagen wurden im Übrigen wieder zuckersüße Neuigkeiten aus dem britischen Königspalast publik: Eugenie ist zum zweiten Mal schwanger. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Spekulationen zwecks möglicher Baby-News um sie gegeben. Zusammen mit ihrem Mann hat sie bereits Sohnemann August Philip Hawke Brooksbank.

Getty Images Jack Brooksbank, Prinzessin Eugenie und ihr Vater Prinz Andrew im Hintergrund

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie im Mai 2019 in Windsor

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihr Sohn August Philip Hawke Brooksbank

