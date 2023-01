Baby Nummer zwei: Prinzessin Eugenie ist wieder schwanger!

Prinzessin Eugenie (32) ist wieder in freudiger Erwartung! Am 9. Februar 2021 wurde der erste Sohn der Enkelin der Queen (✝96) geboren. Die Prinzessin und ihr Mann Jack Brooksbank (36) gaben ihrem Nachwuchs den Namen August Philip Hawke. Im Dezember kamen Gerüchte auf, dass die Cousine von Prinz Harry (38) wieder schwanger sein soll. Ihre Körpermitte sah verdächtig gewölbt aus: Nun machte sie die Schwangerschaft offiziell!

Auf Instagram veröffentlichte Eugenie ein Foto mit ihrem Sohn, der ihren Bauch küsst, der sichtlich gewölbt ist. Dazu schrieb sie: "Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass unsere Familie in diesem Sommer Zuwachs bekommen wird." Wie The Sun zuvor berichtet hatte, soll der Nachwuchs erst in mehreren Monaten das Licht der Welt erblicken.

Auch ist noch unklar, ob die Tochter von Prinz Andrew (62) einen Jungen oder ein Mädchen erwartet. Was allerdings feststeht, ist, dass das Baby die Nummer 13. in der Thronfolge nach seiner Mutter und seinem Bruder einnehmen wird.

